Рим, 15 декабря, 2023, 03:05 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций изучает гипотезу об использовании голода в качестве оружия войны в конфликте на территории сектора Газа, заявил на брифинге заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Карл Скау.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Он напомнил, что использование голода в качестве оружия войны находится под запретом, прописанном в резолюции Совета Безопасности ООН №2417. По словам Скау, соответствующая проверка продолжается.

Замглавы ВПП также отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш уже не раз говорил о повторяющихся случаях нарушения международного права в регионе. Скау уточнил, что большой проблемой стали атаки на объекты гражданской инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия считает неприемлемыми методы ведения войны, которые применяет Израиль по отношению к Газе. Он отметил, что из-за ударов израильской армии по объектам в анклаве уничтожаются жилые кварталы.

Министр также напомнил, что в результате боевых действий в регионе погибли более 18 тыс. мирных граждан, две трети из которых составляют женщины и дети. Он также указал на то, что в анклаве лишились жизни около 100 представителей ООН.

14 декабря генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаццарини заявил, что территория сектора Газа стала непригодной для жизни. Он подчеркнул, что ситуация в анклаве ухудшается раз за разом.

Лаццарини посетовал на то, что 1 декабря ООН лишилась доступа в северную часть Газы, а инфраструктура на юге сектора уничтожена.