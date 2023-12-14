Симферополь, 15 декабря, 2023, 02:18 — ИА Регнум. В спортивном зале в крымском селе под Судаком, на состояние которого дети пожаловались президенту России Владимиру Путину, никто не тренировался, поскольку задние находится в аварийном состоянии, написал в своём Telegram-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Кадр из видео

В ходе прямой линии с главой государства к нему обратилась группа детей из села Солнечная Долина под Судаком. Они записали видео, в котором рассказали российскому лидеру о том, что здание с залом, где они занимаются разными видами спорта, нуждается в ремонте, не проводившемся 40 лет, и это помещение не отапливается.

«Дети в этом спортзале не занимались, строение аварийное. Тренировки проходили на улице в теплое время, а зимой в спортзале местной школы. Вид спорта — хоккей на траве», — сообщил Крючков.

По словам советника, спортзал находился в таком состоянии ещё до воссоединения Крыма с Россией, а здание передали на баланс Судаку по просьбе родителей школьников 11 ноября. Он отметил, что вопросом того, кто привел детей в спортзал, находящийся в аварийном состоянии, должны заниматься правоохранительные органы.

Крючков пояснил, что тем, кто это сделал, не следовало использовать опасное помещение для пиара и решения своих проблем. При этом советник подчеркнул, что власти Крыма не собираются обелять местных и спортивных чиновников, недоработки которых видны.

Он также добавил, что спортзал отремонтируют в 2024 году.

Кроме того, стало известно, что Главное следственное управление Следственного комитета РФ в Крыму начало проверку по факту обращения из Солнечной Долины. В ведомстве заверили, что сотрудники СК оперативно свяжутся с группой, сообщившей о проблемах со зданием, в котором находится спортзал.