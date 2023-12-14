Вашингтон, 15 декабря, 2023, 01:51 — ИА Регнум. США придётся принимать трудные решения, выбирая между передачей военной помощи Украине и собственной боеготовностью, так как средства и возможности для помощи Киеву заканчиваются. Такое заявление сделал 14 декабря пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

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Райдер напомнил, что благодаря прошлым распоряжениям президента США Джозефа Байдена Пентагон может поставить Киеву вооружения на $4,4 млрд. Дополнительно осталось около $1 млрд на восполнение американских запасов вооружений, полученных Украиной.

«Безусловно, у нас есть возможность полностью использовать $4,4 млрд. Но это трудный выбор. Поскольку в итоге нам приходится принимать решения относительно собственной боеготовности и о возможности продолжить такую поддержку Украины, в какой она нуждается», — пояснил Райдер.

Представитель Пентагона пояснил, что решения будут приниматься исходя из совокупности факторов, включая срочные потребности Украины на поле боя и боеготовность США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как отметил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, просьбы украинского минобороны поставить новейшее американское оружие свидетельствуют о панике в стране.

По мнению Риттера, Киев никогда не получит новейшее оружие, потому что российская армия его сразу уничтожит либо возьмёт в качестве трофея, что негативно отразится на имидже американской техники.