Рига, 15 декабря, 2023, 00:57 — ИА Регнум. Европейская сеть автобусных перевозок Ecolines временно приостанавливает движение своих транспортных средств между Россией и Финляндией из-за решения финских властей закрыть переходы на границе двух стран, сообщили в пресс-службе этой компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Автобусы

Представители перевозчика уточнили, что последние рейсы из Санкт-Петербурга в Хельсинки и обратно отправятся 15 декабря. В Ecolines отметили, что движение будет незамедлительно возобновлено при соответствующем решении финских властей.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре Финляндия объявила о решении закрыть до 18 февраля контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией. В Хельсинки объяснили свой шаг наплывом беженцев в республику с российской территории. При этом большинство мигрантов составляют выходцы с Ближнего Востока.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Финляндия, закрыв эти КПП, отгородила себя от остального мира, а Хельсинки испортил не только отношения с Россией, но и жизнь своим гражданам. Она также отметила, что Запад выстраивает новую заградительную стену.

14 декабря Финляндия возобновила работу двух из восьми пунктов пропуска на российско-финской границе — «Ниирала» и «Ваалимаа»). Их должны были оставить открытыми до 14 января. Однако после финская сторона пересмотрела это решение и вновь закрыла КПП.