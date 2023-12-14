На Солнце зафиксирована самая мощная за шесть лет вспышка
Москва, 15 декабря, 2023, 00:23 — ИА Регнум. Самая мощная за последние шесть лет вспышка зафиксирована на Солнце. Об этом 14 декабря сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Уточняется, что вспышка интенсивностью Х2,8 зафиксирована на Солнце около 20:00 по московскому времени. Это самая мощная вспышка с начала года, предыдущая вспышка-рекордсмен по интенсивности зарегистрирована 17 февраля, её интенсивность составила Х2,2 балла.
Как отметили в центре погоды «Фобос», последний раз вспышка такой силы на Солнце отмечалась шесть лет назад, в 2017 году.
Отмечается, что перед мощной вспышкой зафиксировали ещё две, среднего уровня по интенсивности — М5,8 в 10:44 мск и М2,3 в 16:48 мск.
Эксперты центра «Фобос» предупредили, что активные события на Солнце такого рода обычно являются предвестниками магнитной бури, ближайшая из которых ожидается уже в субботу, 16 декабря.
Ранее ИА Регнум сообщало, что в конце ноября из-за сильной вспышки на Солнце в Москве наблюдалось полярное сияние, вызванное сильной магнитной бурей.
6 ноября жители некоторых российских регионов увидели в небе полярное сияние необычного красного цвета. Феномен наблюдали в Донбассе, Крыму, Ростовской и Омской областях.