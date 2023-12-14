Москва, 15 декабря, 2023, 00:23 — ИА Регнум. Самая мощная за последние шесть лет вспышка зафиксирована на Солнце. Об этом 14 декабря сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

NASA Солнце

Уточняется, что вспышка интенсивностью Х2,8 зафиксирована на Солнце около 20:00 по московскому времени. Это самая мощная вспышка с начала года, предыдущая вспышка-рекордсмен по интенсивности зарегистрирована 17 февраля, её интенсивность составила Х2,2 балла.

Как отметили в центре погоды «Фобос», последний раз вспышка такой силы на Солнце отмечалась шесть лет назад, в 2017 году.

Отмечается, что перед мощной вспышкой зафиксировали ещё две, среднего уровня по интенсивности — М5,8 в 10:44 мск и М2,3 в 16:48 мск.

Эксперты центра «Фобос» предупредили, что активные события на Солнце такого рода обычно являются предвестниками магнитной бури, ближайшая из которых ожидается уже в субботу, 16 декабря.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в конце ноября из-за сильной вспышки на Солнце в Москве наблюдалось полярное сияние, вызванное сильной магнитной бурей.

6 ноября жители некоторых российских регионов увидели в небе полярное сияние необычного красного цвета. Феномен наблюдали в Донбассе, Крыму, Ростовской и Омской областях.