Буэнос-Айрес, 14 декабря, 2023, 23:14 — ИА Регнум. Советник нового аргентинского президента Хавьера Милея Сантьяго Капуто появился на публике с тюремной татуировкой с надписью на русском языке, сообщил журнал Noticias.

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Она находится на тыльной части предплечья правой руки.

«Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж», — говорится в надписи, составляющей татуировку (орфография сохранена. — Ред.).

По информации журналистов, Капуто взял за основу для нательного изображения фрагмент из книги, которую ему подарил друг. Фотография с советником и его татуировкой быстро распространилась по соцсетям.

Как сообщало ИА Регнум, Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины 19 ноября. Он получил известность своими резкими заявлениями и скандальным поведением.

Милей выступает против вступления Аргентины в состав БРИКС. В рамках своей предвыборной кампании он также обещал заменить национальную валюту на американский доллар.

В ходе своей политической деятельности Милей приходил на митинги с бензопилой. Будущий президент использовал её как метафору того, что, возглавив страну, он станет сокращать государственные расходы.

10 декабря состоялась инаугурация нового главы государства. В ходе мероприятия в Милея, который ехал в своём автомобиле ко дворцу правительства, бросили бутылку. Она попала в одного из сотрудников службы безопасности, который находился рядом с машиной.

Злоумышленника задержала полиция. Им оказался 51-летний аргентинец Гастон Ариэль Мерканзини.