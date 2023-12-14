У советника главы Аргентины заметили тюремную татуировку на русском языке
Noticias: советник главы Аргентины Капуто сделал татуировку на русском языке
Буэнос-Айрес, 14 декабря, 2023, 23:14 — ИА Регнум. Советник нового аргентинского президента Хавьера Милея Сантьяго Капуто появился на публике с тюремной татуировкой с надписью на русском языке, сообщил журнал Noticias.
Она находится на тыльной части предплечья правой руки.
«Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж», — говорится в надписи, составляющей татуировку (орфография сохранена. — Ред.).
По информации журналистов, Капуто взял за основу для нательного изображения фрагмент из книги, которую ему подарил друг. Фотография с советником и его татуировкой быстро распространилась по соцсетям.
Как сообщало ИА Регнум, Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины 19 ноября. Он получил известность своими резкими заявлениями и скандальным поведением.
Милей выступает против вступления Аргентины в состав БРИКС. В рамках своей предвыборной кампании он также обещал заменить национальную валюту на американский доллар.
В ходе своей политической деятельности Милей приходил на митинги с бензопилой. Будущий президент использовал её как метафору того, что, возглавив страну, он станет сокращать государственные расходы.
10 декабря состоялась инаугурация нового главы государства. В ходе мероприятия в Милея, который ехал в своём автомобиле ко дворцу правительства, бросили бутылку. Она попала в одного из сотрудников службы безопасности, который находился рядом с машиной.
Злоумышленника задержала полиция. Им оказался 51-летний аргентинец Гастон Ариэль Мерканзини.