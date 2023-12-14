Львов, Украина, 14 декабря, 2023, 23:06 — ИА Регнум. Почти 300 памятников советской эпохи демонтировали с начала текущего года во Львовской области. Об этом 14 декабря сообщила руководитель инициативной группы по декоммунизации при Львовской областной военной администрации Анна Герич в беседе с агентством «Укринформ».

Стрингер/РИА Новости

По словам Герич, с начала 2023 года в семи районах Львовской области демонтировано 289 памятников из обнаруженных 311. Большая часть из них — памятники советским воинам.

При этом Герич отметила, что в области остались две общины, которые она назвала проблемными. Как пояснила Герич, члены этих общин не стремятся сносить памятники, и в одной из них, Лопатинской территориальной общине, сохранилось 11 монументов. Всего же в регионе осталось 22 памятника советской эпохи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как рассказал советник главы Львовской областной военной администрации Олег Радик, в селе Смыков Сокальской общины староста не позволил снести памятник советскому солдату. Когда к монументу подъехала техника, мужчина взобрался на памятник и не дал провести демонтаж.

1 декабря жители двух сёл Ивано-Франковской области на Западной Украине выступили против сноса памятников советским солдатам.

Советские и российские памятники на Украине начали активно сносить после принятия в 2015 году закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, в том числе памятники Александру Пушкину и Александру Суворову. В 2022 году в стране начался новый этап борьбы со всем, что напоминало бы или было связано с российской и советской культурой. В мае 2023 года на Украине приняли закон, упрощающий процедуру получения разрешения на снос памятников.