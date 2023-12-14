Киев, 14 декабря, 2023, 22:43 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал «непростую» военную ситуацию для Киева на текущем этапе конфликта. Такое заявление Кулеба сделал 14 декабря в статье для журнала Foreign Affairs.

Florian Gaertner/Global Look Press Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Кулеба согласился со скептиками, утверждавшими, что контрнаступление не достигло быстрых успехов, а начавшийся вслед за ним этап конфликта стал нелёгким для Киева.

«Текущая фаза конфликта непростая для Украины и для наших партнеров. Все хотят быстрых, голливудских прорывов на поле боя», — пояснил глава МИД Украины.

Также Кулеба отметил, что если бы достижения в конфликте измерялись только цифрами, то Украине пришлось бы признать свой проигрыш, учитывая численные преимущества России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава МИД Украины Кулеба назвал ВСУ «сильнейшими в Европе», несмотря на провал летнего контрнаступления Киева. Попытки защитить Европу без Украины Кулеба назвал «бесполезными усилиями».

По мнению Кулебы, армия Украины де-факто превратилась в армию НАТО в сфере технических возможностей и учитывая принципы управления войсками.