Санкт-Петербург, 14 декабря, 2023, 22:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поприветствовал в своей телеграмме участников XXIII Международного зимнего фестиваля «Площадь искусств» и назвал мероприятие одним из главных праздничных событий, сообщили в пресс-службе Кремля.

Александр Демьянчук/ТАСС

«Фестиваль на протяжении многих лет с неизменным успехом проходит в Северной столице и по праву считается грандиозным событием в культурной жизни Санкт-Петербурга и всей страны», — говорится в тексте обращения.

Российский лидер также подчеркнул, что фестиваль является значимой частью творческого наследия народного артиста СССР Юрия Темирканова. Путин отметил, что основатель «Площади искусств» был легендарным дирижером.

Президент выразил уверенность, что заложенные Темиркановым традиции останутся визитной карточкой этого проекта. Глава государства указал, что фестиваль предлагает публике обширную и разнообразную программу, включая концерты симфонической и камерной музыки, литературные вечера, а также выступления звезд балета.

Путин пожелал участникам и гостям фестиваля ярких и незабываемых впечатлений.

14 декабря в Санкт-Петербурге стартовал XXIII Международный зимний фестиваль «Площадь искусств». Он будет проходить по 24 декабря. В этом году фестиваль посвящен памяти Юрия Темирканова, который скончался 2 ноября 2023 года на 85 году жизни.

Темирканов основал «Площадь искусств» в 1999 году. Традиционно в фестивале участвуют культурные учреждения Санкт-Петербурга, которые располагаются рядом с площадью. В число входят Государственный Русский музей, Михайловский театр и Театр музыкальной комедии.