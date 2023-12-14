Москва, 14 декабря, 2023, 21:39 — ИА Регнум. Московские коммунальщики готовы к новому сильному снегопаду. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. По его словам, снегопад, который ожидают в ближайшие сутки, может принести до 23 см снега.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад

«Если взять совокупно с начала зимы, — рассказал Бирюков, — после пятницы общий прирост снега будет составлять более 1 метра 5 сантиметров, а где-то — и более 1 метра 10 сантиметров». Он напомнил, что за прошедшие три дня прирост снега в Москве составил примерно 15 сантиметров. «В ближайшие сутки вновь ожидаем сильный снегопад, который принесет до 23 сантиметров снега», — отметил заместитель мэра Москвы.

«Городские службы готовы к любым капризам погоды и системно работают для обеспечения комфорта жителей», — заверил Петр Бирюков.

Он сообщил, что «по поручению мэра Москвы Сергея Собянина уборка столицы после снегопадов ведется в усиленном круглосуточном режиме, задействовано максимальное количество сил и техники, дополнительно привлечены сотрудники инженерных компаний».

В связи с непогодой на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов.