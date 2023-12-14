Москва, 14 декабря, 2023, 20:23 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) в качестве кандидатов на звание лучшего игрока 2023 года выдвинула Леонеля Месси из «Интер Майами», Килиана Мбаппе из «ПСЖ» и Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити». Сообщение об этом 14 декабря опубликовали на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Победителя в номинации премии The Best определят, оценивая достижения футболистов в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года, исключив таким образом их успехи на чемпионате мира прошлого года. Объявление лучшего игрока и церемонию награждения запланировали на 15 января в Лондоне.

В прошлом году эта награда досталась Месси.

Как сообщало ИА Регнум, американский журнал Time 5 декабря признал Месси лучшим спортсменом 2023 года. Его назвали величайшим из живущих футболистов, заявив, что он привёл Аргентину к победе на чемпионате мира.

Месси 36 лет, он играет за американскую команду «Интер Майами». Футболист четыре раза получал «Золотой мяч» по версии France Football, столько же раз — «Золотого мяча ФИФА». Он десять раз становился чемпионом Испании в составе «Барселоны», дважды становился чемпионом Франции в составе ПСЖ и олимпийским чемпионом в составе сборной Аргентин.