Франкфурт-на-Майне, Германия, 14 декабря, 2023, 20:07 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 14 декабря прибыл в Германию с необъявленным визитом, самолёт с ним прилетел во Франкфурт-на-Майне. Об этом сообщила газета Frankfurter Rundschau.

Chris Emil JanÃŸEn/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

По данным издания, украинский лидер направился в Висбаден, город, где находится американский штаб военной помощи Украине. Полиция приняла в регионе повышенные меры безопасности, перекрыв ряд дорог.

Как сообщили журналистам в пресс-службе полиции Франкфурта-на-Майне, Зеленский недолго будет находится на американской базе.

Газета Politico 14 декабря сообщила, что Зеленский планировал посетить начавшийся в Брюсселе саммит Евросоюза, но передумал. Причиной для изменения планов стало то, что пока неизвестно, получится ли на встрече европейских лидеров согласовать пакет помощи Украине.

Агентство Bloomberg 13 декабря сообщило, что Зеленский во время поездки в Вашингтон умолял американских конгрессменов одобрить новый пакет помощи Украине в размере $61 млрд, но уехал на Украину, не получив твёрдого ответа. Также стало известно об обещании украинского лидера, что на Украине будут призывать в армию мужчин старше 45 лет.