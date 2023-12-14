Берлин, 14 декабря, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые используют российские военные в зоне проведения спецоперации, парализовали атаки ВСУ. Об этом 14 декабря рассказал журналист Кристоф Ваннер.

РИА Новости

«Украинцы выставляют свои войска, но русские их атакуют планирующими бомбами. ВСУ приходится отступать и ставить новых солдат, бегать туда-сюда, они не могут продвинуться», — заявил он Welt.

Суть работы УМПК в фактическом превращении свободнопадающих авиабомб в высокоточные снаряды. Таким образом, российские бомбардировщики получают возможность нанесения удара без входа в зону действия украинских систем противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что российские высокоточные планирующие бомбы стали большой проблемой для США и Украины ещё в апреле говорил обозреватель издания Asia Times Стивен Брайен, по словам которого снаряды эффективно уничтожают объекты ВСУ в зоне СВО. Брайен отметил, что планирующие бомбы УФАБ-500Б и УПАБ-1500 оказались более действенными, чем поставляемые Вашингтоном Киеву JDAM и GLSDB. Обозреватель добавил, что российские бомбы имеют модули ГЛОНАСС для точности поражения целей.

Позднее в США заявили, что российские фугасные авиабомбы представляют собой смертельный вызов для Украины. Как отметило издание Business Insider, их сложно перехватить из-за высокой скорости, а в цель они прилетают чуть более чем за минуту. При этом, по оценке специалистов, даже 30-50-летние бомбы всё равно остаются очень надёжными.