Пекин, 14 декабря, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Во время движения состава пекинского метро расцепились вагоны, сообщил транспортный комитет города в социальной сети Weibo.

Кадр из видео

Инцидент произошёл в 18.57 (13.57 мск) на линии «Чанпин» между станциями «Сиэрци» и «Шэнмин кэсюэюань». В результате ЧП пострадали более 30 человек. Сообщения о погибших не поступали.

На место происшествия приехали спасатели и медики. Раненных доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

В пекинском метрополитене при этом сообщили, что, предварительно, инцидент мог произойти из-за неисправности вагона. Точную причину аварии предстоит выяснить.

Один из очевидцев, как сообщила Global Times, рассказал о громком шуме, после чего поезд остановился. Он отметил, что в вагоне находилось много пассажиров, и многие из них упали. Пассажиры, застрявшие в поезде, разбивали окна, чтобы выбраться.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3853139" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября ЧП произошло на станции метро «Печатники» в Москве. Следовавший в депо без пассажиров поезд врезался в стоящий на станции состав. После столкновения один из машинистов оказался зажат в кабине. Пострадали четыре человека. Позднее в столичном дептрансе заявили, что причиной столкновения поездов на станции «Печатники» стала ошибка машиниста.