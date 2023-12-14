Москва, 14 декабря, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Стоимость проезда по платной трассе М-12 по маршруту Москва — Казань составит 4481 рубль. Как сообщили 14 декабря в «Автодоре», тарифы на проезд по уже открытым участкам останутся прежними.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Стоимость проезда от Москвы до Казани для владельцев легковых транспортных средств составит 4481 рублей», — говорится в сообщении.

Протяжённость М-12 составляет 811 км, 415 км из которых — платные участки.

Перед этим житель Москвы в ходе прямой линии рассказал президенту Владимиру Путину о проблемной оплате проезда по М-12. По словам мужчины, примерная стоимость проезда достигнет 6 тыс. рублей, на что глава государства ответил, что цифра должна быть меньше и пообещал проверить данные.

Как сообщало ИА Регнум, М-12 «Восток» — один из самых масштабных российских инфраструктурных проектов, который строится по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». На трассе возводится более 300 сооружений, среди которых мосты, развязки и переходы для животных. Автомагистраль не только свяжет регионы России и повысит их доступность, но и снизит количество ДТП.