Москва, 14 декабря, 2023, 19:30 — ИА Регнум. Резидент продюсерского центра «Инсайт Люди» («Газпром-Медиа Холдинг») Александр Стоун (Александр Зарубин) обратился к Владимиру Путину во время ежегодной пресс-конференции президента России.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Блогер поинтересовался мнением Владимира Путина относительно будущего блогосферы. По словам Александра, эта отрасль динамично развивается, став ресурсом информационного влияния, которому доверяет молодое поколение. Александр Стоун поинтересовался, что лично блогеры могут сделать, чтобы их работа была максимально прозрачной.

«Это свободная и демократизированная сфера. Будем и дальше создавать атмосферу и условия для развития блогосферы. Мы понимаем, что ответственность на людях, которые в этой сфере работают, колоссальная, потому что контроля со стороны государства нет. Но надо исходить из корпоративной этики и самоограничения. Это касается морали, нравственности и безопасности детей. Лучше, когда профессиональное сообщество самоорганизуется», — ответил Владимир Путин.

«Инсайт Люди» — это продюсерский центр полного цикла, который объединяющий творческих людей со всей страны. Студии открыты в 77 регионах и насчитывают более 2 тыс. блогеров. Общий охват аудитории резидентов «Инсайт Люди» — 1,7 млрд пользователей. Они снимаются в кино и сериалах, принимают участие в телепроектах. В продюсерском центре также работает собственный музыкальный лейбл, который выпустил свыше 300 релизов и снял более 30 клипов за 2023 год. Генеральным директором «Инсайт Люди» является Алина Зиннатуллина.