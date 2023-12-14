Минск, 14 декабря, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предупредил о высоком риске проникновения в страны СНГ экстремистов и террористов из Ближнего Востока. Об этом он заявил во время XIX совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Минске.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин

Он сообщил, что американские и британские спецслужбы ищут наёмников для участия в боевых действиях на стороне Киева с упором на подготовку этнических батальонов из представителей государств СНГ.

Некоторые из них Запад рассматривает как резерв для проведения диверсионно-террористических и подрывных акций как на российской территории, так и на просторах СНГ.

«Угроза проникновения на территорию стран СНГ носителей экстремисткой идеологии и террористического опыта из Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии, а теперь и Палестины весьма высока», — подчеркнул директор СВР.

Он призвал не упускать из виду проблематику международного терроризма, которая только усиливается на фоне распространения идей религиозного экстремизма.

Как сообщало 1 ноября ИА Регнум, Нарышкин во время визита в Узбекистан и обсудил с председателем Службы государственной безопасности республики Абдусаломом Азизовым борьбу с международным терроризмом и обмен разведывательными данными.

4 июля президент Владимир Путин предложил преобразовать региональную антитеррористическую структуру ШОС в универсальный центр противодействия всем угрозам в регионе. По его мнению, организация в приоритетном порядке должна работать над противодействием экстремизму и религиозному радикализму, антитеррором, пресечением наркотрафика и прочей контрабанды, а также бороться с бандформированиями.