Москва, 14 декабря, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Власти Финляндии столкнулись с экономическими проблемами, которые возникли из-за закрытия всех КПП на границе с Россией, и теперь не могут найти лучшее решение по этому вопросу — оставить два крупнейших погранпукта открытыми, или всё закрыть. Так ситуацию на границе в беседе с ИА Регнум прокомментировал профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв.

Правительство Финляндии приняло решение открыть с 14 декабря на месяц два крупных погранпункта на российской границе «Ваалимаа» и «Ниирала». КПП заработали в полночь по местному времени. Однако ближе к вечеру в финских СМИ появились сообщения, что власти страны намерены пересмотреть решение об открытии КПП на границе с Россией. Как написала газета Helsingin Sanomat, поводом стал «наплыв беженцев».

По мнению Ковалёва, двоякая ситуация возникла из-за экономических проблем, с которыми столкнулась Финляндия, когда закрыла КПП на границе с Россией. Так, с одной стороны власти решили открыть пропускные пункты для удобства и выгоды своих граждан, в угоду их интересам, но с другой — вновь столкнулись, как они выразились, с наплывом беженцев.

«Это экономическое решение, потому что многие финские бизнесмены, также, как и граждане Финляндии, имели определённую выгоду от того, что можно было покупать дешёвые товары и топливо, которое ввозили из России. Был популярен и туризм туда. Финским гражданам было выгодно, а к ним финские власти прислушиваются. Вероятно, поэтому и хотели открыть границу на месяц», — отметил Ковалёв.

Он заметил, что закрытие границы негативно сказывается и на самих финнах, которые привыкли ездить в Россию. Также, например, ситуация осложняется для российских студентов, которые могут обучаться в Финляндии.

«И поэтому сейчас финские власти столкнулись со сложной дилеммой — им приходится взвешивать, в чью сторону теперь склониться — к гражданам и их интересам, к местным бизнесменам, или продолжать свою борьбу с «наплывом мигрантов», как они говорят», — рассудил эксперт.

Также, по мнению Ковалёва, если власти Финляндии объясняют своё решение именно потоком мигрантов, то им следует учесть факт того, что въезжать могут не только из России, но и из других стран. К тому же мигрантам из Африки или Ближнего Востока будет не просто попасть в центральные европейские страны через Финляндию, Норвегию, в целом через страны Прибалтики, добавил эксперт.

В свою очередь, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко также сочла ситуацию на границе с Финляндией по-прежнему напряжённой и сложной. На её взгляд, правительство Финляндии хотело открыть два крупнейших пропускных пункта на месяц новогодних праздников и рождественских каникул.

«Число перемещающихся растёт, что также влияет на экономические запросы. Но и была и внутренняя проблема, я бы даже назвала это приоритетом внутри самой Финляндии, из-за недовольства общественности, ведь там большое количество студентов. Многие выступали против закрытия границ, но их слова не слышали. Хотя речь шла не только про коммерцию, но и про реальные потребности», — поделилась Войко.

По её мнению, аргументация закрытия границы была недостаточной и не очень убедительной, что привело к открытию двух пунктов 14 декабря. Также она допустила, что правительство и само планировало получить прибыль на время открытия КПП. Кроме того, звучало мнение, что на открытие границ повлияло давление со стороны международных правозащитных организаций, в том числе, представительства Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Но, как заметила Войко, исходя из того, что вопрос открытия КПП на российско-финской границе всё ещё до конца не решён, ждать улучшения ситуация и надежды на ближайшее возвращение стабильной работы пропускных пунктов не приходится.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил об открытии двух пунктов пропуска на границе с Россией. КПП «Ваалимаа» и «Ниирала» были выбраны как наиболее удобные для людей, посещающих своих родственников как в России, так и в Финляндии. Кроме того, эти два КПП подходят для грузовых и дипломатических перевозок.

Обострение на российско-финской границе по официальной версии финских властей произошло из-за наплыва беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, у которых, по словам финской стороны, не было необходимых для въезда документов. Хельсинки обвинил Москву в недостаточно тщательной проверке мигрантов и закрыл на три месяца четыре КПП на границе с Россией в Ленинградской области и Карелии.

Затем в конце ноября премьер Финляндии заявил о намерении закрыть все КПП на границе с Россией. В МИД России попытки Финляндии переложить ответственность на РФ за сложившуюся после закрытия КПП ситуацию назвали неуклюжими оправданиями.