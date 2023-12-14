В Минсельхозе заявили, что работают над стабилизацией цен на яйца
Патрушев: Минсельхоз работает над стабилизацией цен на яйца
Москва, 14 декабря, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства работает над стабилизацией цен на куриные яйца, заявил 14 декабря глава ведомства Дмитрий Патрушев.
«Работаем над стабилизацией цен на куриное яйцо. Увеличиваем объёмы собственного производства. Работаем над переводом производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты, чтобы обеспечить прогнозируемые объёмы и стабильные цены. Прорабатываем решение об обнулении импортных пошлин и поставки необходимого объёма из дружественных стран», — процитировал Патрушева официальный Telegram-канал министерства.
Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря во время совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президент Владимир Путин извинился перед гражданами страны за рост цен на куриные яйца. Глава государства объяснил ситуацию на рынке яиц сбоем в работе правительства. Президент рассказал, что недавно обсуждал этот вопрос с министром сельского хозяйства, интересовался, «как у него с яйцами», и услышал в ответ, что «всё в порядке».
13 декабря в Минсельхозе заявили, что цены на яйца стабилизируются в ближайший месяц. Ожидаются поставки из Азербайджана, затем из Турции, кроме того, для насыщения внутреннего рынка принято решение об обнулении импортных пошлин, отметили в ведомстве.
Глава Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов ранее отмечал, что в верхнем ценовом регистре (90-110 рублей за десяток) продуктовым сетям хватает яиц, но у ретейлеров нет в достаточном объёме продукции стоимостью в 60–70 рублей за десяток.
8 декабря в Генеральной прокуратуре России заявили, что средняя розничная цена на куриное яйцо за год увеличилась более чем на 40%. В Росстате ранее сообщали, что куриные яйца в торговых сетях подорожали в разных регионах от 10% до почти 30%.
Несколько крупных ретейлеров поддержали предложение ограничить наценку на куриные яйца на уровне не более 5%, заявили 9 декабря в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы. Прорабатывается вопрос о введении аналогичного ограничения при закупках по долгосрочным договорам поставки, отметили также представители службы.