Москва, 14 декабря, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства работает над стабилизацией цен на куриные яйца, заявил 14 декабря глава ведомства Дмитрий Патрушев.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Работаем над стабилизацией цен на куриное яйцо. Увеличиваем объёмы собственного производства. Работаем над переводом производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты, чтобы обеспечить прогнозируемые объёмы и стабильные цены. Прорабатываем решение об обнулении импортных пошлин и поставки необходимого объёма из дружественных стран», — процитировал Патрушева официальный Telegram-канал министерства.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря во время совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президент Владимир Путин извинился перед гражданами страны за рост цен на куриные яйца. Глава государства объяснил ситуацию на рынке яиц сбоем в работе правительства. Президент рассказал, что недавно обсуждал этот вопрос с министром сельского хозяйства, интересовался, «как у него с яйцами», и услышал в ответ, что «всё в порядке».

13 декабря в Минсельхозе заявили, что цены на яйца стабилизируются в ближайший месяц. Ожидаются поставки из Азербайджана, затем из Турции, кроме того, для насыщения внутреннего рынка принято решение об обнулении импортных пошлин, отметили в ведомстве.

Глава Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов ранее отмечал, что в верхнем ценовом регистре (90-110 рублей за десяток) продуктовым сетям хватает яиц, но у ретейлеров нет в достаточном объёме продукции стоимостью в 60–70 рублей за десяток.

8 декабря в Генеральной прокуратуре России заявили, что средняя розничная цена на куриное яйцо за год увеличилась более чем на 40%. В Росстате ранее сообщали, что куриные яйца в торговых сетях подорожали в разных регионах от 10% до почти 30%.

Несколько крупных ретейлеров поддержали предложение ограничить наценку на куриные яйца на уровне не более 5%, заявили 9 декабря в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы. Прорабатывается вопрос о введении аналогичного ограничения при закупках по долгосрочным договорам поставки, отметили также представители службы.