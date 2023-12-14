Москва, 14 декабря, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Совет директоров TCS Group (головной кипрский холдинг группы «Тинькофф») 14 декабря выдвинул на рассмотрение собрания акционеров вопрос о редомициляции компании в Специальный административный район (САР) на территории России. Если решение будет одобрено акционерами, TCS прекратит деятельность на Кипре и продолжит ее на территории России, сообщает «Интерфакс».

Stolbovsky Банкомат «Тинькофф Банка»

Компания заявила впервые о своем намерении сменить юрисдикцию в марте 2023 года. Однако на тот момент предправления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк не сообщил о конкретных вариантах редомициляции.

В пресс-службе «Тинькофф» заявили, что они не комментируют решения кипрского холдинга, однако добавили, что компания ранее информировала инвесторов о том, что она рассматривает различные варианты дружественных юрисдикций, которые бы позволили ей сохранить эффективность корпоративного управления и гарантировать права инвесторов. «Предложение СД TCS как раз и является одним из таких вариантов», — отметили в пресс-службе.

Рынок может воспринять новость умеренно позитивно. За последнее время появилось много примеров успешной редомициляции. Компания VK перевела активы в САР на остров Октябрьский, и за этот год ее акции показали значительный рост.

В «Интерросе» Владимира Потанина, который в прошлом году стал акционером TCS, приветствуют предложение СД TCS и выразили надежду, что акционеры группы поддержат его. «Практика редомициляции в САР зарубежных структур российских компаний показала свою эффективность, поскольку позволяет сохранить капитализацию и структуру компаний, эффективность их корпоративного управления и одновременно защитить права всех инвесторов, как российских, так и зарубежных», — добавили представителя «Интеррос». В 2021 году «Интеррос» перенес свои активы на о. Русский.

На сегодняшний день процесс редомициляции для российских компаний идет по упрощенному сценарию. Для этого необходимо одно решение акционеров о переезде в специальный административный район (САР). Все остальные условия САР — инвестиции в Россию, обязательства по рабочим местам, по налогам — компания сможет выполнить позже, в течение пары лет.

Как считают на рынке, в создавшихся условиях решение о редомициляции TCS в САР было бы оптимальным для всех акционеров группы и их инвесторов, так как в России уже сложилась позитивная практика подобных решений.