Санкт-Петербург, 14 декабря, 2023, 19:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге суд приговорил пластического хирурга Гурама Папиашвили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о смерти пациентки. Об этом сообщила петербургская прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM

Также хирургу запретили заниматься врачебной деятельностью в течение двух с половиной лет. Вместе с ним приговор вынесли анестезиологу Сергею Копцову. Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, ему также запретили заниматься медицинской деятельностью в течение двух с половиной лет.

«Прокуратура Василеостровского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Гурама Папиашвили и Сергея Копцова», — рассказали в ведомстве.

Их признали виновными по пунктам «а», «в» части 2 статьи 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть человека», части 2 статьи 228 УК РФ «незаконные хранение и перевозка наркотических средств в крупном размере».

Уточняется, что Папиашвили и Копцов 29 мая 2020 года провели пластическую операцию, во время которой они превысили допустимую дозу лидокаина. Затем они преждевременно выписали пациентку, осознавая возможность ухудшение её здоровья, отметили в прокуратуре.

Дома у пациентки, состояние которой продолжало ухудшаться, хирург провёл минимальную терапию, после вновь доставив женщину в клинику, где ей начали проводить интенсивную терапию, которой уже было недостаточно.

Прокуратура отметила, что в итоге женщину несвоевременно доставили в отделение реанимации, где она скончалась 1 июня 2020 года от отравления лидокаином и побочных эффектов после операции. Кроме того, хирург перевозил медицинские препараты, содержащие наркотические вещества, в личном автомобиле.

В объединённой пресс-службе судов Петербурга заявили, что с Папиашвили и Копцова в пользу двух сыновей погибшей взыскали затраты на погребение в размере ₽148,8 тыс. и компенсацию за моральный вред — по ₽2 млн каждому.

Как сообщало 2 сентября ИА Регнум, последствия пластической операции привели к гибели аргентинской модели и актрисы Сильвины Луны. В 2010 году ей провели косметическую операцию, после которой женщина долгое время страдала от осложнений здоровья. После 79-дневного нахождения в больнице актриса скончалась 31 августа 2023 года в возрасте 43 лет.