Москва, 14 декабря, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Несмотря на то, что поезд создания палестинского государства уже ушёл, Великобритания объяснила Израилю, что Лондон, как и прежде, придерживается международных соглашений. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 декабря заявил востоковед, эксперт по проблеме арабо-израильского конфликта Артём Кирпичёнок.

Tejas Sandhu/Global Look Press Риши Сунак

Ранее глава британского правительства Риши Сунак подчеркнул, что его страна, как и прежде, считает создание палестинского государства способом разрешения конфликта. Так премьер-министр Соединённого Королевства прокомментировал реплику посла Израиля в Лондоне Ципи Хотовели о невозможности создания палестинского государства рядом с Израилем.

«Самое главное — это вопрос международного права. Есть международные правила игры, которые все участники обязаны соблюдать. Обратите внимание, что когда в ООН происходят голосования по поводу прекращения огня, строительства поселений и прочего, то абсолютное большинство государств (причём тех, которые настроены дружественно в отношении Израиля) голосуют в поддержку резолюций, которые осуждают действия Израиля в Палестине», — сказал Кирпичёнок.

Он подчеркнул, что есть неприемлемые вещи, и если их поддерживать, то может воцариться хаос.

«Поэтому в поддержку Израиля голосуют США и пара их вассальных территорий типа Микронезии. У того, что принято называть мировым сообществом, есть консенсус, что палестинское государство должно быть создано и к этому следует стремиться. Насколько это реально? Лично моё мнение, что паровоз создания палестинского государства ушёл», — сказал Кирпичёнок.

Однако абсолютное большинство государств, как арабских, так и европейских, считают своим долгом подчеркивать, что поддерживают такой способ разрешения конфликта, как создание палестинского государства. То есть то, что было сформулировано ещё в 1990-е годы.

«И британский премьер даёт понять, что Лондон не может отойти от решений, принятых на международном уровне, а слова израильского посла — это не очень хорошая импровизация», — отметил эксперт.

Что касается Израиля, то, как подчеркнул Кирпичёнок, для его властей создание палестинского государства делегитимизирует создание самого Израиля.

«Палестинское государство всегда будет претендовать на территории Израиля. Там в любой момент к власти могут прийти силы, которые бросят Израилю вызов», — сказал Кирпичёнок.

Ранее ИА Регнум сообщало, что генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаццарини констатировал, что жить в Газе больше нельзя, так как это место стало непригодно для жизни.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Москва считает неприемлемыми методы ведения войны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с палестинским движением ХАМАС, включающим уничтожение жилых кварталов в секторе Газа.

До этого представитель палестинского минздрава Ашраф Аль-Кудра объявил, что общее число погибших в секторе Газа с 7 октября увеличилось до 18 608 человек. Ранения получили 50 594 местных жителя. Ситуация со здравоохранением в больницах на юге Газы стала невыносимой. Палестина не имеет возможности проводить приём и лечение.