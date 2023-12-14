Вашингтон, 14 декабря, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Американский диетолог Дебби Петитпейн заявила, что белое вино наиболее безопасно для здоровья человека по сравнению с другими видами напитка. Её слова 14 декабря привело издание USA Today.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По словам специалиста, белое — наиболее безвредное из-за низкого содержания сахара и алкоголя. В противовес им вина из выращенного в жарких странах винограда обычно крепкие и сладкие. Диетолог отметила, что исследования также называют полезным красное вино из-за его антиоксидантов, способствующих сердечному здоровью, но чтобы действительно ощутить их эффект, необходимо выпить гораздо больше допустимой дозы — бокала для женщин и двух для мужчин.

Петитпейн отметила, что стоит разбавлять вино газированной водой, если проблематично ограничить его дозировку. По её словам, несмотря на то, что при этом можно выпить больше бокалов, это не причинит вреда здоровью.

Как сообщало ИА Регнум, директор департамента исследования отечественного вина Роскачества Олеся Буняева сообщила, что для минимизации вреда от употребления вина необходимо использовать несколько правил. Важно не смешивать его с другим алкоголем или соками, но, наоборот, выпить стакан воды после бокала вина окажется полезным. А если добавить немного воды или льда в вино, оно станет не таким сладким и крепким.