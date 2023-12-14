Брюссель, 14 декабря, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский намеревался лично присутствовать на заседании Совета Евросоюз, но накануне мероприятия визит отменили, поскольку всё ещё неясно, какие решения по связанным с Украиной вопросам примут на встрече, передаёт 14 декабря Politico.

«Накануне встречи в Брюсселе ходили слухи о том, что Зеленский лично примет участие в саммите ЕС. Но этот план был отменён в среду (13 декабря — Прим. ИА Регнум.), поскольку исход встречи, особенно по вопросу о вступлении Украины в ЕС, всё ещё неясен», — сказано в публикации.

Ранее глава киевского режима записал и опубликовал видеообращение к Совету ЕС, призвав лидеров Евросоюза не впасть в нерешительность, выполнить обещания по приёму Украины в организацию и не предать «веру народа в Европу». Если Украину не пригласят в ЕС, это пойдёт на пользу президенту России Владимиру Путину, добавил Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, против вступления Украины в ЕC ранее выступили лидеры ряда стран Евросоюза, в том числе Венгрии, Словакии, Австрии и Нидерландов.

В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС допустил бы большую ошибку, приняв Украину в свой состав, и что это могло бы закончиться разрушением Евросоюза. Венгрия не допустит вступления Украины в ЕС, добавил Орбан.

Австрия выступает против начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе, Киев не должен пользоваться привилегиями по сравнению с другими кандидатами, к примеру, с Боснией и Герцеговиной, отмечал в свою очередь канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Предпосылок для вступления Украины в ЕС нет, и дело не только в ведущихся боевых действиях, но и в том, что страна не соответствует критериям, предъявляемым пожелавшим вступить в союз государствам, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарёв.