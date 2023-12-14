Оконная рама упала на женщину и ребёнка с двадцатого этажа в Москве
Москва, 14 декабря, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Оконная рама упала с двадцатого этажа жилого дома на женщину и маленького ребёнка на западе Москвы. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
«Произошло падение оконной рамы с высоты двадцатого этажа многоквартирного дома по улице Герасима Курина на женщину 1993 года рождения и её малолетнего ребёнка 2022 года рождения», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, пострадавшие получили травмы, их жизни и здоровье вне опасности. В связи с происшествием в следственном отделе возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи начали выяснять подробности происшествия: им предстоит опросить очевидцев, изучить видео с камер наблюдения.
Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября в Омске пьяный водитель врезался в бетонный столб, который затем упал на коляску с семимесячным ребёнком. По счастливой случайности никто не пострадал, хотя столб задел коляску.
В Краснодарском в ночь на 27 ноября крае пять человек пострадали из-за падения деревьев и металлических конструкций во время сильного ветра. Инциденты произошли в Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске. Всех пострадавших доставили в больницы.