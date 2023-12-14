Москва, 14 декабря, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Использование жевательной резинки во время физической активности в тренажёрном зале категорически недопустимо. Это может грозить печальными последствиями. Об этом рассказала терапевт Анастасия Тимощенко.

IMAGO/Stefan F. Sämmer/Global Look Press

В беседе с News.ru медик пояснила, что во время интенсивных тренировок, а также во время спарринга на ринге жевательная резинка может попасть в дыхательные пути.

«Высока вероятность попадания жевательной резинки в дыхательные пути с развитием нарушения дыхания (асфиксия) и последующей смертью», — добавила специалист.

Тимощенко отметила, что при жевании резинки выделяется избыточное количество слюны, что также может провоцировать её попадание в дыхательные пути. Кроме того, во время жевания сбивается дыхание, что увеличивает нагрузку на организм при интенсивных тренировках, заключила эксперт.

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