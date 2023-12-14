Хельсинки, 14 декабря, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Массовая доставка беженцев с велосипедами на микроавтобусах произошла к вновь открывшемуся контрольно-пропускному пункту «Ниирала» на российско-финской границе. Об этом стало известно вечером 14 декабря.

IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Финские пограничники разрешили проезд единицам из них, не пропустив основную массу. В общей сложности прибывших оказалось более десятка. Их направили в специальные защищённые чёрными жалюзи кабинки, но пограничники готовятся к ещё более массовым мероприятиям. Об этом сообщило финское агентство Yle.

Еще двое просителей убежища прибыли на пограничный переход «Ваалимаа».

Как сообщало ИА Регнум, закрытие границ началось с заявления главы ведомства Мари Рантанен об ограничении движения через КПП якобы из-за увеличения числа нелегальных мигрантов. Ей вторила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, заявившая о закрытии въезда в Финляндию автомобилям с российскими номерами. Замкомандующего пограничной службой страны Юкка Луккари заявил о запрете на пересечение границы на велосипедах. На следующий день после его слов закрыли четыре пограничных КПП: Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск и Ниирала — Вяртсиля до 18 февраля 2024 года.

Позднее, в конце ноября, Финляндия расторгла соглашение о приграничном сотрудничестве с Россией, решение вступит в силу 24 января 2024 года. Соглашение заключили в Хельсинки в апреле 2012 года, и, согласно документу, любая из сторон может денонсировать его, направив уведомление по дипломатическим каналам. А в начале декабря премьер-министр Финляндии Петтери Орпо о планах вновь открыть два закрытых ранее КПП до 14 января. Он предупредил, что в случае продолжения миграции их закроют.