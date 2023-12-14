Вашингтон, 14 декабря, 2023, 18:51 — ИА Регнум. В НАТО признали, что конфликт на Украине перестаёт находиться в центре внимания Запада, отметили в одном из своих репортажей 14 декабря журналисты телеканала CNN.

Сергей Корсун ИА Регнум

Тенденция к «ухудшению» является долгосрочной, сказал в комментарии телеканалу высокопоставленный вашингтонский чиновник, работающий на украинском направлении.

От Киева «устали», отметили журналисты CNN, предположив при этом, что решение о выделении Украине помощи от Евросоюза всё-таки примут.

Как сообщало ИА Регнум ранее, администрация и парламент США пока не смогли прийти к компромиссу по вопросу о продолжении военной помощи Украине. Представители Республиканской партии отказались рассматривать вопросы об оказании помощи ВСУ отдельно от вопроса о финансировании охраны южной границы США, а рассматривать весь блок вопросов вместе, в свою очередь, отказались в Демократической партии.

В свою очередь представители Венгрии заблокировали принятие решений о выделении средств Украине на уровне Евросоюза. Это касается возможного выделения как 5 млрд евро на поддержку ВСУ в 2024 году, так и 50 млрд евро макрофинансовой помощи на 2024–2027 годы.

Ранее 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что Украина не производит никаких вооружений и получает всё «на халяву» от западных стран. Однако она уже заканчивается, добавил президент.

Поведение главы киевского режима Владимира Зеленского в ходе его недавней поездки в Вашингтон, где Зеленский пытался убедить американских политиков выделить новые средства для ВСУ, напомнило действия «гопника-попрошайки», но украинский поезд скоро сойдёт с рельсов и потерпит крушение, отметил ранее в беседе с ИА Регнум политолог Максим Жаров.