Омск, 14 декабря, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Виталий Хоценко передаст переносной комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) участвующим в специальной военной операции (СВО) омским бойцам после обращения одного из них к президенту России Владимиру Путину. Об этом глава региона 14 декабря заявил в Telegram-канале.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Вопрос о нехватке средств РЭБ, которые позволяют подавлять дроны, поднял во время прямой линии получивший ранение российский штурмовик Андрей Никишин. Путин отметил, что на каких-то участках фронта может не хватать глушилок, и пообещал разобраться.

Хоценко после этого сообщил, что администрация области регулярно помогает землякам на фронте. Он также отметил, что средства РЭБ тяжело достать, поэтому их стараются отправлять на те участки, где сложнее всего.

«Обычно мы тщательно выбираем, где именно оно нужнее всего. Консультируемся с Министерством обороны России. Держим в запасе на нашем складе не больше одной-двух единиц», — написал губернатор.

Глава области пообещал выйти на контакт с Никишиным и передать его подразделению переносной комплекс РЭБ.

Как сообщало ИА Регнум, генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос 11 ноября заявил, что российские средства РЭБ показали высокую эффективность. Он признал, что дроны и высокоточные ракеты ВСУ не могут обойти российскую защиту. При этом российские войска свободно используют беспилотники против украинской армии, добавил генерал.

Газета The New York Times 19 ноября, ссылаясь на данные немецких инженеров, сообщила, что российские комплексы РЭБ успешно глушат сигналы между украинским БПЛА и спутником, помогающим ему в навигации. Из-за это дроны сбиваются с маршрута и падают на землю. По информации издания, российские средства РЭБ создают помехи для всех видов радиосвязи, которые используют ВСУ.