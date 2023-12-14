Москва, 14 декабря, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Корреспондент из Магаданской области Александр Орлов рассказал, что не ожидал от российского лидера Владимира Путина призыва заводить детей, сообщила «Газета.Ru».

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин

В ходе большой пресс-конференции с президентом журналист спросил президента, как жители Магаданской области и Дальнего Востока могут получить льготы на авиабилеты. В ответ на это Путин посоветовал корреспонденту завести детей.

«Ответ президента был ожидаем для нашего региона, а вот призыв к действию не совсем ожидал», — рассказал журналист.

Орлов добавил, что в силу профессии у него нет времени на создание семьи, поэтому и детей заводить пока не с кем. Однако внимание со стороны девушек его не пугает. При этом журналист рассказал, что после вопроса президенту у него начал разрываться телефон от звонков.

Как сообщало ИА Регнум, на пресс-конференции 14 декабря журналист Александр Орлов обратил внимание главы государства на то, что Магадан имеет лишь три субсидированных рейса, в том числе в Москву, а такие важные направления, как Хабаровск и Новосибирск, не входят в программу льгот. В этой связи он отметил, что перелёт до Москвы стоит дешевле, чем до соседнего Хабаровска. При этом корреспондент поинтересовался у главы государства, как быть таким людям, как он, у которых нет льгот, детей или инвалидности.

В ответ на это президент предложил корреспонденту задуматься о том, чтобы завести детей. Как отметил президент, это решит все озвученные им проблемы.