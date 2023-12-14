Москва, 14 декабря, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Звезду сериала «Закрытая школа» и «Овод» Александра Никитина госпитализировали в одну из московских клиник, сообщил 14 декабря Telrgarm-канал «112».

Кадр из т/с «Закрытая школа». 2011-2012. Россия Александр Никитин

«Назначили полное обследование, по результатам которого будет проведена операция», — говорится в сообщении.

По данным источника, 52-летний актёр обратился к врачам из-за боли и дискомфорта.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря телеведущую Леру Кудрявцеву госпитализировали в Минске с воспалением лёгких. Она обратилась к медикам из-за плохого самочувствия. Результаты КТ показали воспаление лёгких.

До этого певца Леонид Агутин подтвердил госпитализацию и уточнил, что врачи обнаружили у него блуждающий тромб и сделали срочную операцию. Он продолжает находиться под наблюдением врачей.

Народную артистку РСФСР, актрису Ларису Лужину 13 декабря госпитализировали из-за проблем с сердцем. Журналистам она подтвердила, что находится в больнице. Лужина рассказала, что у неё прихватило сердце.