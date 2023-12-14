Москва, 14 декабря, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Соединённые Штаты с помощью рычагов давления контролируют весь Евросоюз, и через шведского премьера они передают сразу два сообщения, одно из которых адресовано главе киевского режима. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился политический аналитик Павел Шипилин.

Henrik Montgomery/Global Look Press Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что если Евросоюз не согласует выделение 50 млрд евро и начало переговоров об интеграции Украины, то это станет опасным сигналом для США. Он выразил опасения, что Вашингтон может воспринять раскол в ЕС по вопросу помощи Киеву таким образом, что это повлечёт снижение поддержки со стороны Штатов.

По мнению Шипилина, Евросоюз лишён суверенитета и давно находится под контролем Вашингтона, поэтому не может быть и речи о неких сигналах для Штатов, контролирующих обстановку. Более того, у Вашингтона есть финансовые рычаги давления на страны Евросоюза, что помешает им отказаться от финансовой или технической помощи Украине.

«Коллективный Запад достаточно монолитен. И если что-то значимое поступает, вбрасывается в информационное поле, то есть дирижёр, который распределяет все эти партии. В данном случае абсолютным хозяином положения являются Соединённые Штаты. Как они скажут, так и будет. Евросоюз является, условно говоря, одним из подразделений вашингтонского обкома», — поделился Шипилин.

Он отметил, что шведский премьер неслучайно выступил с таким заявлением перед началом саммита ЕС, который проходит с 14 по 15 декабря. Таким образом предпринимается попытка надавить на некоторые европейские страны, которые выступают за снижение или прекращение поддержки киевского режима. Но также передаётся сразу два важных сообщения.

«Во-первых, продемонстрировать нам или остальному миру, что у Брюсселя есть суверенитет, что он может принять некоторое решение наперекор Вашингтону или не согласовав с ним. Но это ложь. Второе, что они могут сейчас продемонстрировать, — это немного щёлкнуть по носу Украину, которая за последние полтора года слишком обнаглела и начала топать ножкой», — пояснил политолог.

По его мнению, Киев пытаются осадить и поставить на место, дать понять, что решения принимают абсолютно без его участия. Шипилин добавил, что Киеву следует «умерить свои амбиции и аппетит». Тем более что недавний визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон и выступление перед конгрессменами вызвали смешанные эмоции у западного сообщества, а у многих даже осуждение.

Тем не менее, как отметил политолог, важно запомнить главное — что, несмотря на снижение уровня поддержки Киева, Вашингтон и Евросоюз по-прежнему будут осуществлять финансовые и военные поставки, пока это диктуют США.

«Но мы должны понять главное — Украине будут и дальше помогать, строить иллюзий не стоит. А кто, в каких размерах и в какие сроки — это уже второстепенный вопрос», — заключил Шипилин.

Как сообщало 13 декабря ИА Регнум, в Венгрии назвали условия для снятия вето на пакет помощи Украине в размере €50 млрд, рассчитанный на четыре года, со стороны Евросоюза. Это станет возможным, если Брюссель разморозит средства поддержки Будапешта — порядка €30 млрд.

В этот же день канцлер Олаф Шольц заявил, что правительство Германии заложило в федеральный бюджет €8 млрд на прямую помощь Украине. Глава правительства подчеркнул, что Берлин будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

Ранее президент США Джо Байден просил Конгресс голосовать за пакет помощи на 105,85 миллиарда долларов. Из этой суммы 61,4 миллиарда предполагалось выделить Киеву, 14,3 миллиарда — Тель-Авиву. Республиканская партия не согласна и голосовала против. В Конгрессе выразили сомнение, что одобрить пакет помощи Киеву получится до Рождества.