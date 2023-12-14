Вашингтон, 14 декабря, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Просьбы украинского минобороны поставить новейшее американское оружие свидетельствуют о панике в стране. Об этом 14 декабря заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью каналу New Rules.

Сергей Корсун ИА Регнум

По его словам, Украина никогда не увидит истребители F/A-18 Hornet, вертолёты Apache и системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD.

«Это знак абсолютной паники на Украине. Владимир Зеленский приближается к неадекватному состоянию. Его список желаемого оружия далёк от реальности», — сказал Риттер.

Он добавил, что Киев никогда не получит такое оружие, потому что российская армия его сразу уничтожит или возьмёт в качестве трофея, что негативно отразится на имидже американской техники.

Как сообщало ИА Регнум, бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Киев без продолжения помощи Вашингтона вряд ли сможет продержаться до конца 2023 года. По словам эксперта, способность Украины выстоять в вооружённом конфликте постоянно снижается, в первую очередь на фоне больших потерь личного состава ВСУ.

Риттер ранее отмечал, что Зеленского ждёт незавидное будущее. Он заявил, что ВСУ, обманутые киевскими властями, могут пойти на военный переворот и сместить его с должности.