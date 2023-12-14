В Киеве сообщили о взрыве со стороны аэропорта Жуляны
Очевидцы сообщили о мощном взрыве со стороны аэропорта Жуляны
Киев, 14 декабря, 2023, 17:08 — ИА Регнум. В Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом 14 декабря сообщили очевидцы.
Как заявили собеседника ТАСС, взрыв раздался со стороны аэропорта Жуляны.
Также очевидцы слышали второй, тоже мощный взрыв в другом районе города ― Смоленском.
Местные СМИ сообщили также о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области и Житомирской области.
Как сообщало ИА Регнум, серия мощных взрывов прогремела в Киеве в ночь на 13 декабря. После этого в украинской столице объявили воздушную тревогу. Сирены воздушной тревоги сработали через несколько минут после взрывов. Местные жители рассказали о падении обломков ракет на левобережную часть Киева, в Днепровском районе.
Как уточнил мэр города Виталий Кличко, после срабатывания средств ПВО обломки упали на автомобиль во дворе многоэтажного дома и на частный двор.
В тот же день украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и в Одесской области (в городе Черноморске).
На Украине утром 14 декабря объявили воздушную тревогу: в Киеве в 9:40 мск, а также в Киевской и Черниговской областях. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер заявил, что в регионе в результате взрывов повреждения получили склады.