Киев, 14 декабря, 2023, 17:08 — ИА Регнум. В Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом 14 декабря сообщили очевидцы.

Иван Шилов ИА Регнум

Как заявили собеседника ТАСС, взрыв раздался со стороны аэропорта Жуляны.

Также очевидцы слышали второй, тоже мощный взрыв в другом районе города ― Смоленском.

Местные СМИ сообщили также о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области и Житомирской области.

Как сообщало ИА Регнум, серия мощных взрывов прогремела в Киеве в ночь на 13 декабря. После этого в украинской столице объявили воздушную тревогу. Сирены воздушной тревоги сработали через несколько минут после взрывов. Местные жители рассказали о падении обломков ракет на левобережную часть Киева, в Днепровском районе.

Как уточнил мэр города Виталий Кличко, после срабатывания средств ПВО обломки упали на автомобиль во дворе многоэтажного дома и на частный двор.

В тот же день украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и в Одесской области (в городе Черноморске).

На Украине утром 14 декабря объявили воздушную тревогу: в Киеве в 9:40 мск, а также в Киевской и Черниговской областях. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер заявил, что в регионе в результате взрывов повреждения получили склады.