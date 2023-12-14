Хельсинки, 14 декабря, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Вопрос о том, будут ли продолжать действовать открывшиеся 14 декабря КПП на границе с Россией, остаётся открытым. КПП могут снова закрыть, написала 14 декабря газета Helsingin Sanomat.

IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

Издание сообщило, что правительство вечером 14 декабря будет обсуждать вопрос закрытия только что открывшихся КПП. Поводом стал, пишет газета, «наплыв беженцев».

За день через открывшиеся приграничные пункты пропуска в республику прибыли около 30 беженцев.

Через два часа после открытия КПП «Ниирала» финский пограничный отряд Северной Карелии в соцсети Х сообщил, что в пункт пропуска прибыли девять человек, попросивших убежища в Финляндии.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре власти Финляндии, ссылаясь на наплыв мигрантов со стороны России, до 18 февраля закрыли КПП на границе с Россией. Хотя большинство мигрантов — выходцы с Ближнего Востока, Хельсинки обвинил Москву в недостаточно тщательной проверке мигрантов.

В России осудили этот шаг. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 ноября заявил, что Хельсинки продолжает дистанцироваться от Москвы, а официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что Финляндия отгородила себя от мира и что Запад выстраивает новую заградительную стену.

Сегодня, 14 декабря, два из восьми КПП на российско-финской границе («Ниирала» и «Ваалимаа») возобновили работу. Они должны были функционировать до 14 января.