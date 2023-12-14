Москва, 14 декабря, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Самый большой подарок — это дети и внуки. Об этом 14 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции.

Алексей Никольский/РИА Новости Президент России Владимир Путин в Кремле разговаривает с четырехлетней Верой Смольниковой

«Вы знаете, самый запоминающийся подарок, я думаю, что очень многие и в зале в этом, и те, кто нас слушает и видит, согласятся, что самый большой подарок — это дети и дети наших детей. Это подарок от Всевышнего», — сказал Путин.

Он добавил, что большее удовольствие приносит сам процесс дарения кому-то, чем получения от кого-то.

«Больше всего радуют даже не те подарки, которые дарят нам, а те подарки, которые дарим мы. Потому что мы смотрим на себя в зеркало: «Ай, какой я молодец!» — отметил президент.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Глава государства выбрал на новогодней ёлке три шара-открытки с пожеланиями детей, которые исполнит.

Президенту достались открытки, авторы которых выразили желания попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал и посетить Эрмитаж.