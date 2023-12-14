Москва, 14 декабря, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Россия продолжит газификацию населённых пунктов, заявил президент страны Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря. По его словам, уже 450 тыс. домохозяйств подключены к газовым сетям и ещё 1 млн получили техническую возможность.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Мы газификацией занимаемся, я уже говорил об этом, могу ещё раз повторить. И мы будем продолжать эту работу», — сказал глава государства.

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Как сообщало ИА Регнум, выступая 11 октября на заседании «Российской энергетической недели», Путин предложил включить участников спецоперации и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, в перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку по программе социальной газификации. По итогам первых лет программы обеспечена техническая возможность присоединить более миллиона домохозяйств, из них 375 тысяч уже подключены, отметил Путин.