Москва, 14 декабря, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Следственный комитет попросил Министерство внутренних дел аннулировать российское гражданство у семерых человек, ранее осуждённых за преступления в Москве. Об этом 14 декабря рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Виталий Безруких /ИЗВЕСТИЯ

«Главным следственным управлением СК по Москве в соответствии со ст. 24 ФЗ от 28.04.2023 № 138-ФЗ «О гражданстве России» в органы МВД России для решения вопроса о прекращении гражданства РФ в отношении семи осужденных направлены вступившие в законную силу копии приговоров», — сказала Иванова.

Подчеркивается, что речь идёт об осужденных, которые обвинялись в сексуальном насилии, уклонении от военной и альтернативной гражданской службы, производстве, сбыте и пересылке наркотиков, а также в оправдании или пропаганде терроризма.

Новый закон

Президент России Владимир Путин 28 апреля подписал закон «О гражданстве Российской Федерации». Он вступил в силу 26 октября. Нововведение упростило получение российского гражданства. Также появился механизм прекращения гражданства.

Согласно документу, приобретённое гражданство прекращается, если россиянин совершил одно из предусмотренных законом преступлений или готовился к его совершению, причем вне зависимости от времени совершения, даты вынесения обвиняющего приговора суда и даты принятия решения о приёме в российское гражданство.

Основанием для лишения гражданства является терроризм, преступления против государства, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, а также в случае личного волеизъявления гражданина.

Первое применение

13 декабря, суд в Москве декабря впервые после вступления в силу нового закона вынес решение об аннулировании российского гражданства за совершённые преступления.

«Оба привлечены к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса России и осуждены в соответствии с законодательством. В отношении мужчин вынесены решения о прекращении гражданства России», — сообщили в пресс-службе столичного МВД.

Сообщалось, что двоих мужчин осудили за незаконный оборот наркотиков, в частности правоохранители нашли у них свёртки с мефедроном.