Москва, 14 декабря, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что если бы мог дать совет самому себе в 2000 году, то сказал бы: «Верной дорогой идёте, товарищи». Об этом глава государства заявил 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции, отвечая на заключительный вопрос, заданный журналистом Андреем Колесниковым.

Владимира Мусаэльяна/ИТАР-ТАСС Владимир Путин

Также российский лидер предостерёг бы себя от доверчивости по отношению к так называемым партнёрам.

«От чего бы предупредил — от наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнёров», — сказал глава государства.

Что касается напутствий, то тут глава государства посоветовал верить в великий русский, российский народ.

«В этой вере ― залог успеха возрождения, становления и развития России», ― заключил российский лидер.

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Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин впервые официально вступил в должность избранного президента России 23 года назад ― 7 мая 2000 года. На прошедших 26 марта выборах почти 53% россиян отдали свой голос за и. о. главы государства. На этом посту Путин находился с 31 декабря 1999 года после досрочной отставки Бориса Ельцина, до этого момента он около восьми месяцев руководил правительством страны.

На заседании Всемирного русского народного собора 28 ноября российский президент заявил, что быть русским означает нести ответственность за сбережение России. По его словам, именно в этом истинный патриотизм. Глава государства отметил, что русский — это больше, чем национальность. Это культурная, духовная, историческая идентичность.

Он подчеркнул, что только единая, сильная, суверенная Россия может гарантировать будущее и самобытное развитие как русского, так и всех других народов страны, объединённых общностью исторической судьбы.