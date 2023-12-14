Хельсинки, 14 декабря, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Центральная конфедерация финских профсоюзов SAK объявила о проведении забастовки 14 декабря. Анонс SAK опубликовала на своём сайте.

IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

Профсоюзы Финляндии на прошлой неделе объявили, что их не устраивает модель рынка труда и реформы, предложенные правительством Петтери Орпо. Конфедерация потребовала переговоров.

«Мы надеялись, что правительство Петтери Орпо даст чёткий сигнал об учёте потребностей трудящихся. Такого сигнала не последовало, и правительство в одностороннем порядке продолжает преследовать интересы компаний», — заявил председатель SAK Яркко Элоранта.

В забастовке, как ожидается, примут участие 100 тысяч человек.

Орпо возглавил правительство Финляндии 20 июня 2023 года. В апреле лидер одержавшей победу на выборах Национальной коалиционной партии Орпо заявил, что готов формировать новое правительство. Он сказал, что избиратели хотят порядка в стране.

В ходе избирательной кампании Орпо обещал сократить дефицит госбюджета и усилить частный сектор экономики. Он заявлял, что проведёт значительные реформы в области соцобеспечения и рынка труда.

Когда он объявил о реформе трудового законодательства, профсоюзы возмутились. В августе SAK объявила, что правительство уничтожает институт пособий по безработице, и указала на заметное снижение размера выплат.