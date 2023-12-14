Донецк, 14 декабря, 2023, 18:59 — ИА Регнум.

ER.ru Единороссы провели дискуссионную площадку «Будущее России»

Единороссы провели заключительную дискуссионную площадку «Будущее России» перед съездом партии.

Лидер партии Дмитрий Медведев, открывая дискуссионную площадку, отметил, что будущее России формируют все граждане государства. «Единая Россия» делает всё, чтобы страна была могущественной и авторитетной, пишет rostovgazeta.ru.

Также глава ЕР заявил, что образ будущего России нельзя отделять от политических событий. Одно из них, крайне важное для России, состоится совсем скоро — это выборы президента. По словам Медведева, президент — фигура, объединяющая государство.

Именно с президентом Путиным жители России почувствовали гордость за свою страну и уверенность в завтрашнем дне, подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Сегодня наше государство занимает достойное место в мире. Несмотря на попытки США и их сателлитов изолировать страну, у РФ появилось множество друзей на юге и в Азии. Те же африканские страны помнят, как Запад веками лишь забирал ресурсы и прибыль, ничего не отдавая взамен, и сколько им помогала Россия.

Участники дискуссии отметили достижения Путина не только на внешнем, но и на внутреннем контуре. У нас развиваются наука, культура, спорт. Участвовавшие в мероприятии иностранцы говорили, что видят в России ту единственную силу, которая может принести мир и спасти цивилизацию, в том числе ограничив моральный упадок Запада.

Подводя итоги сессии, Дмитрий Медведев заметил, что следует делать всё, чтобы Россия была сильной, процветающей и удобной для жизни.

Как сообщает портал ER.RU, итоги всех трёх площадок «Будущее России» будут озвучены на XXI съезде партии, назначенном на 17 декабря. Он пройдёт на площадке выставки «Россия» на ВДНХ. В рамках съезда будут обозначены позиции единороссов по президентской кампании. Также будут оглашены кадровые изменения в руководстве ЕР.