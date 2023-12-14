Луганск, 14 декабря, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» провела заключительную перед съездом дискуссионную площадку «Будущее России».

ER.ru Андрей Турчак

Издание rostovgazeta.ru пишет, что председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, открывая работу партийной дискуссионной площадки, подчеркнул, что будущее Российской Федерации формируют все люди в стране. Он отметил, что это относится и к «Единой России».

«Мы делаем всё, чтобы наша страна была сильной, могущественной, авторитетной. Чтобы с нами считались», — подчеркнул председатель партии.

Медведев отметил, что образ будущего Российской Федерации связан и с политическими событиями. Важнейшее из них ещё предстоит — это выборы президента. Партия «Единая Россия» поддерживает Владимира Путина. Председатель ЕР уверен, что именно президент является фигурой, консолидирующей страну.

Секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак отметил, что все жители России с Владимиром Путиным почувствовали гордость за страну и уверенность в завтрашнем дне. Именно с ним связано будущее Российской Федерации. Сегодня Россия занимает достойное место на внешнем контуре, а все попытки изолировать страну провалились. У РФ немало друзей в Азии, на Глобальном Юге. В Африке хорошо помнят, сколько их государствам дала Российская Федерация, в отличие от западных стран, которые на протяжении многих веков только забирали прибыль и ресурсы, а взамен ничего не отдавали. Российская Федерация взяла этот курс с приходом Владимира Путина, подчеркнул Турчак.

Все участники дискуссии отметили роль президента в развитии науки, технологий, культуры и спорта, поддержке регионов.

Гости из зарубежных стран подчеркнули, что в Российской Федерации видят единственную страну, способную сохранить мир и положить конец моральному упадку Запада, спасти человеческую цивилизацию.

В заключительном слове Дмитрий Медведев подчеркнул, что необходимо сделать всё, чтобы Россия была сильной, крепкой, процветающей, комфортной для жизни.

На сайте ER.RU пишут, что итоги всех трёех площадок «Будущее России» озвучат на XXI съезде «Единой России», который состоится 17 декабря на площадке выставки «Россия» на ВДНХ. На нём также обозначат позицию партии по президентской кампании и проведут ротацию руководящих органов «Единой России».