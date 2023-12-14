Москва, 14 декабря, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 14 декабря призвал не закрывать микрофинансовые организации, но обращать внимание на то, как они работают.

Антон Денисов/РИА Новости

«Они в своей нише работают и многим людям помогают. Другое дело, что если они злоупотребляют доверием <…> Приводить их в чувство нужно», — сказал российский лидер.

Президент подчеркнул, в случае злоупотребления микрофинансовыми организациями доверием людей, надо приводить их в чувства. Глава государства добавил, что поручит компетентным органам оценить ситуацию.

Как сообщало ИА Регнум, в январе депутат Госдумы Сергей Миронов (Справедливая Россия — за правду) назвал упразднение института современных ростовщиков необходимым и экстренным решением. Он отметил, что 12-летняя эпоха микрофинансовых организаций должна закончиться. По его словам, микрокредитование допустимо, но совершенно в другом формате.

В августе Путин подписал закон об ужесточении контроля за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности граждан. Основные положения закона вступят в силу с 1 марта 2024 года.