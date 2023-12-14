Мелитополь, 14 декабря, 2023, 16:44 — ИА Регнум. «Единая Россия» провела третью, заключительную дискуссионную площадку «Будущее России» перед съездом. Как заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев на открытии площадки, будущее страны определяют все люди, живущие в ней. Он отметил, что это касается и самой партии.

ER.ru Андрей Турчак заверил, что с Владимиром Путиным все жители почувствовали гордость за нашу страну

Медведев заявил, что в ЕР делают всё, чтобы страна была сильной, могущественной, авторитетной, чтобы с нами считались. По его словам, образ будущего России связан и с политическими событиями, передаёт rostovgazeta.ru.

«Важнейшее из них впереди — это выборы президента. Партия «Единая Россия» поддерживает Владимира Путина. Именно президент — это фигура, которая консолидирует нашу страну», — подчеркнул он.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заверил, что с Владимиром Путиным все жители почувствовали гордость за нашу страну и уверенность в завтрашнем дне. По его словам, именно с таким человеком связано будущее России.

«На внешнем контуре Россия сегодня занимает достойное место. Все попытки нас изолировать провалились. У нас немало друзей в Азии, на Глобальном Юге. В Африке хорошо помнят, сколько Россия дала их странам — в отличие от Запада, который веками лишь забирал ресурсы и прибыль, ничего не отдавая взамен. Наша страна взяла этот курс с приходом Владимира Путина», — сказал он.

Участники дискуссии также отметили роль главы государства в развитии науки, технологий, спорта, культуры, поддержке регионов. Иностранные гости подчеркнули, что видят в России единственную страну, которая может сохранить мир и положить конец моральному упадку Запада, спасти человеческую цивилизацию.

Нужно сделать всё, чтобы Россия была крепкой, сильной, процветающей, удобной для жизни, подытожил Медведев.

Итоги всех трёх площадок «Будущее России» будут озвучены на XXI съезде партии, который пройдет 17 декабря на площадке выставки «Россия» на ВДНХ. На нём также обозначат позицию партии по президентской кампании и проведут ротацию руководящих органов «Единой России», сообщается на сайте ER.RU.