Москва, 14 декабря, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время прямой линии предложил журналисту с Дальнего Востока обзавестись детьми.

Кадр из видео

Корреспондент из Магаданской области рассказал, что местные жители проводят отпуск в родном регионе, но для них очень важна «связь с большой землёй». При этом, отметил он, Магадан имеет три субсидированных рейса — в Петропавловск-Камчатский, Благовещенск и Москву, а такие важные направления как Хабаровск и Новосибирск, не входят в программу льгот.

По этой причине, отметил он, одно путешествие до конечной точки может занимать свыше суток и «по карману не слабо ударить», так как до Москвы добраться дешевле, чем до соседнего Хабаровска.

«Таким жителям Магаданской области, как я, у которых нет детей, инвалидности, у кого уже возраст прошёл к льготам, всё — мне уже не 22, я не могу летать как молодой и перспективный…», — подвёл итог журналист.

Путин перебил его, предложив задуматься о деторождении, которое решит все озвученные проблемы.

«Детей заводите. Вот путь и решение проблемы и доступа к плоским тарифам. Вы такой молодой, энергичный, симпатичный молодой человек», — пояснил российский лидер.

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Как сообщало 13 ноября ИА Регнум, Госдума приняла закон о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребёнка. Согласно тексту документа, маткапитал смогут получить только те родители, кто имел российское гражданство на момент рождения ребёнка и при условии, что ребёнок по рождению будет гражданином России.

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях материнский капитал смогут получить россияне вне зависимости от того, когда они получили гражданство. Новый закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

14 ноября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России за первые девять месяцев выдали более 373 тыс. сертификатов на маткапитал. По её словам, в рамках нацпроекта в стране построили и сдали 1641 детский сад. Вице-премьер добавила, что это позволило создать более 238 тысяч мест. В 2023 году в эксплуатацию ввели 28, рассчитанных на 5316 мест.

Предстоящий 2024 год в России объявили Годом семьи. Об этом соответствующий указ Путин подписал 22 ноября. Решение приняли для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.