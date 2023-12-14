Москва, 14 декабря, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обещал вновь приехать в ЛНР. Он заявил об этом 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции.

Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости Владимир Путин посещает штаб группировки Национальной гвардии «Восток» в ЛНР

«Спасибо большое, с удовольствием приеду. Я вот был, правда был так незаметно, но тем не менее по Луганску проехал, посмотрел», — сказал президент в ответ на соответствующее приглашение.

Путин уточнил, что город выглядит довольно скромно, не как Москва, являющаяся один из лучших мегаполисов в мире, однако в Луганске всё скромно, убрано, чисто и аккуратно.

По мнению главы государства, это свидетельствует об уровне проживающих в городе людей.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР. В ходе визита он заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров об обстановке на этом направлении. Это было первое посещение президентом республики.

Глава государства 19 марта прилетел на вертолёте в Мариуполь. В ходе визита он осмотрел городские объекты и пообщался с горожанами. Это был первый визит Путина в Донбасс.