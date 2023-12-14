Москва, 14 декабря, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Льготную программу «Семейная ипотека» в России следует продлить. Об этом 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил президент страны Владимир Путин.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

Глава государства напомнил, что семейная ипотека скоро заканчивается. Она действует только до июля следующего года.

«Правительство думает над тем, чтобы её продлить», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что он уверен в необходимости продления семейной ипотеки.

Он напомнил, что минимальный первичный взнос по семейной ипотеке составляет 20%, процентная ставка равняется 6% годовых, а многодетные семьи дополнительно могут рассчитывать на субсидию в размере 450 тысяч рублей.

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«Я обязательно поручу правительству подготовить и внести предложения по этому поводу»,— добавил президент.

Как сообщал ИА Регнум, в конце октября председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что льготные ипотечные программы в России необходимо сворачивать по мере истечения срока их действия, они разгоняют цены на жильё. Ранее директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков заявил о том, что долю льготной ипотеки в России следует снизить до 50% на первичном рынке.

Доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве, социолог Константин Харченко заявил ИА Регнум, что если власти будут добиваться снижения доли льготной ипотеки, то рискуют заморозить рынок жилья.

В ноябре председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства России на субсидирование льготной ипотеки дополнительно 95 млрд рублей. Речь идёт о реализации программ «Льготной ипотеки», «Дальневосточной ипотеки» и «Семейной ипотеки».

Президент Путин во время прямой линии 14 декабря призвал распространить льготную ипотеку на вторичное жильё в новых регионах страны.