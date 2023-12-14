Путин высказался за продление семейной ипотеки
Москва, 14 декабря, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Льготную программу «Семейная ипотека» в России следует продлить. Об этом 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства напомнил, что семейная ипотека скоро заканчивается. Она действует только до июля следующего года.
«Правительство думает над тем, чтобы её продлить», — сказал российский лидер.
Путин отметил, что он уверен в необходимости продления семейной ипотеки.
Он напомнил, что минимальный первичный взнос по семейной ипотеке составляет 20%, процентная ставка равняется 6% годовых, а многодетные семьи дополнительно могут рассчитывать на субсидию в размере 450 тысяч рублей.
«Я обязательно поручу правительству подготовить и внести предложения по этому поводу»,— добавил президент.
Как сообщал ИА Регнум, в конце октября председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что льготные ипотечные программы в России необходимо сворачивать по мере истечения срока их действия, они разгоняют цены на жильё. Ранее директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков заявил о том, что долю льготной ипотеки в России следует снизить до 50% на первичном рынке.
Доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве, социолог Константин Харченко заявил ИА Регнум, что если власти будут добиваться снижения доли льготной ипотеки, то рискуют заморозить рынок жилья.
В ноябре председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства России на субсидирование льготной ипотеки дополнительно 95 млрд рублей. Речь идёт о реализации программ «Льготной ипотеки», «Дальневосточной ипотеки» и «Семейной ипотеки».
Президент Путин во время прямой линии 14 декабря призвал распространить льготную ипотеку на вторичное жильё в новых регионах страны.