Херсон, 14 декабря, 2023, 15:38 — ИА Регнум. «Единая Россия» провела финальную дискуссионную площадку «Будущее России» перед съездом партии.

ER.ru Дмитрий Медведев напомнил, что будущее страны формируется всеми её гражданами

Открывая мероприятие, лидер партии Дмитрий Медведев напомнил, что будущее страны формируется всеми её гражданами и «Единая Россия» делает всё, чтобы наше государство было сильным и авторитетным, пишет rostovgazeta.ru.

Также он отметил, что политические события оказывают непосредственное влияние на будущее страны. Одно из таких событий состоится уже в ближайшее время — это выборы главы государства. Медведев отметил, что президент — это фигура, которая консолидирует нашу страну.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что именно с президентом Владимиром Путиным жители России почувствовали гордость за свою страну и уверенность в будущем. Несмотря на активное противодействие Запада, Россия занимает достойное место в мире. У нас много союзников на юге и в Азии. В Африке у России также немало партнёров, которые помнят, как континент грабили «просвещённые» западные страны, в то время как Россия помогала, причём часто безвозмездно.

Участники дискуссии акцентировали внимание на достижениях Путина не только на внешнем, но и на внутреннем треке. У нас развивается наука, культура, спорт. А зарубежные участники мероприятия назвали Россию той единственной силой, способной принести мир и спасти цивилизацию, в том числе ограничив моральный упадок Запада.

Подводя итоги сессии, Медведев заметил, что следует делать всё, чтобы Россия была сильной, процветающей и максимально удобной для жизни.

По данным партийного сайта ER.RU, итоги всех трёх площадок «Будущее России» будут озвучены на XXI съезде партии, назначенном на 17 декабря. Он пройдёт на площадке выставки «Россия» на ВДНХ. Также на съезде обозначат позицию партии по президентской кампании и проведут ротацию руководящих органов «Единой России».