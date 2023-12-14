Москва, 14 декабря, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что лидеры в области искусственного интеллекта начнут договариваться, когда осознают возможность технологической угрозы, как это было с разработками ядерной бомбы. Об этом он сказал во время прямой линии 14 декабря.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин проводит совместную «прямую линию» с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе

«Можно говорить о возможных ограничениях, самоограничениях, нужно говорить о том, что нужно как-то договариваться между лидерами, чтобы не создать условий, которые могут привести к каким-то опасностям для человечества», — заявил глава государства.

Путин напомнил, что так было во время разработок ядерной бомбы, когда учёные увидели рост угрозы для тех, кто ей владеет. Когда ущерб мог стать неприемлемым, начались договорённости.

По словам главы государства, необходимо приложить все усилия, чтобы стать одними из лидеров в области ИИ.

«Но чем это закончится, никто не знает. Таковы реалии», — с улыбкой отметил президент.

Как сообщало ИА Регнум, во время встречи с участниками III Конгресса молодых учёных 29 ноября Путин заявил, что российская система образования позволяет внести в образовательные школьные программы изучение искусственного интеллекта. Как подчеркнул российский лидер, он в целом одобряет идею внедрения ИИ в сферы производства и российской экономики.

Позднее, 11 декабря, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил на встрече со школьниками в преддверии Дня Конституции, что ИИ никогда не сможет заменить человека, так как цифровой сферой кто-то должен управлять. Он отметил, что не знает, как скоро всё может поменяться в области ИИ, но допустил, что это может произойти быстрее, чем кажется.