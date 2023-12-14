Москва, 14 декабря, 2023, 15:28 — ИА Регнум. На сегодняшний день присутствие российских брендов на внутреннем рынке выросло более чем на 30%, этот процесс нельзя останавливать, и он должен быть системным. Об этом 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

Сергей Пятаков/РИА Новости

«У нас на нашем рынке внутри страны присутствие наших брендов выросло на 30 с лишним, 31%, по-моему. Этот процесс нельзя: А — останавливать и Б — он должен иметь системный характер», — сказал он.

Президент отметил, что к этой работе необходимо привлечь и федеральные, и региональные структуры.

Путин также обратился к главам регионов, заявив, что им необходимо взять это под контроль и всеми способами способствовать продвижению региональные брендов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 марта Путин заявил, что западные антироссийские санкции сыграли для развития России положительную роль. Глава государства уточнил, что, несмотря на возникшие из-за них поначалу трудности, их удалось преодолеть и встать на путь дальнейшей суверенизации России.

Президент 1 ноября заявил, что западные страны уже сами запутались в своих санкциях и довели ситуацию до абсурда, запретив даже ввоз в Россию отвёрток. Он пошутил, что по этой причине снижается риск ввоза в Россию постельных клопов из крупных европейских мегаполисов.